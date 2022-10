Setzt sich am heutigen Freitag die Ergebnis-Krise fort? Nach drei Niederlage in Folge will der EHC Freiburg nun bei den Bayreuth Tigers (Beginn 20 Uhr) den Schalter wieder umlegen. Am Sonntag empfangen die Freiburger dann in der Echte Helden Arena die Krefeld-Pinguine. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr. Die Tigers waren bereits am Dienstag im Einsatz, unterlagen bei den Ravensburg Towerstars erst im Penaltyschießen. Die Wölfe sind also gewarnt. Eine Leistung wie zuletzt in Regensburg wird nicht reichen, um in Bayreuth etwas zu holen. In der Tabelle sind die Freiburger inzwischen aus der Spitzengruppe deutlich zurückgefallen. Aktuell stehen die Breisgauer nach sechs ausgetragenen Partien auf dem zehnten Tabellenrang. Weiterhin werden wohl die verletzte Simon Danner, Konstantin Borgers und David Makuzki ausfallen. In Regensburg fehlten zuletzt auch Luca Trinkberger, Calvin Pokorny sowie Réway (Foto) und Linsenmaier im Sturm. Archivfoto: Hubbs