Sportmix EHC: WichtigeMatches

Heute Abend steigt in der Echte Helden Arena in Freiburg für den EHC das Duell gegen den EV Landshut, dem Tabellen-Achten. Mit einem Sieg könnten die Schützlinge von Trainer Robert Hoffmann den Vorsprung auf Landshut auf fünf Punkte ausdehnen. Im direkten Vergleich führen die Breisgauer mit 2:1-Siegen. In Landshut gewann der EHC am ersten Saisonspieltag 5:4 nach Verlängerung und verlor später 0:2. Das erste Heimspiel gewannen die Wölfe mit 5:3. Vor Freiburg liegt also ein hartes Stück Arbeit.

Am Sonntag geht’s nach Selb. Der Gegner hat sich nach schwachem Saisonstart gesteigert und hat aktuell einen Platz in den Pre-Playoffs sicher. Auch in der Porzellan-Stadt wird dem EHC Freiburg nichts geschenkt.