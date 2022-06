Sportmix Ein Ausnahme-Stürmer im Breisgau

Der Slowake erlernte in seinem Heimatland beim MHC Martin das Eishockeyspielen. Mit einem Umweg über die kanadische Junioreneliteliga (QMJHL) gab er in der Saison 2014/2015 sein Debüt im Seniorenbereich für den Traditionsklub HC Sparta Prag. Bereits in seiner ersten Spielzeit erzielte der Angreifer dabei 37 Scorerpunkte in 34 Hauptrundenspielen und zeichnete sich damit im Alter von 20 Jahren als drittbester Scorer aus. Nur ein Jahr später konnte der Linksschütze erneut 15 Scorerpunkte in 14 Spielen für den HC Sparta Prag und wenig später 21 Scorerpunkte in 19 Spielen für den HC Fribourg-Gotteron in der höchsten Schweizer Spielklasse auf das Eis zaubern. Zusätzlich trug Réway in diesem Jahr das „A“ des Assistenzkapitäns bei der Slowakischen Nationalmannschaft auf der Brust.

Bereits 2013 wurde er von den Montreal Candiens an 116. Stelle in der NHL-Draft gedraftet und stand damit in der Saison 2017/18 schließlich bei den Laval Rockets in der nordamerikanischen AHL auf dem Eis. Er beendete die Spielzeit in der internationalen Eliteliga KHL mit fünf Scorerpunkten in 18 Spielen.