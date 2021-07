Sportmix Ein einziger Satz entscheidet das Titel-Duell

Am Ende gab ansonsten bei Punkt- und Matchgleichheit ein einziger weniger verlorener Satz gegenüber den Konkurrentinnen des TC 1923 Grenzach den Ausschlag. „Es war wirklich denkbar knapp, wir haben eigentlich nicht mehr damit gerechnet, freuen uns aber umso mehr“, erklärte Mannschaftsführerin Kathrin Nimptsch.

Bereits in den Einzeln, die allesamt wegen des Regens in die Halle verlegt werden mussten, lief es gut. Lediglich Silke Greßlin und Eva Ferstl mussten sich geschlagen geben. Anja Saint-Denis, Kathrin Nimptsch, Steffi Seitz und Annika Armbruster brachten ihre Matches in jeweils zwei Sätzen nach Hause. Nachdem dann das Einser-Doppel Saint-Denis/Nimptsch ebenso klar an die Gastgeberinnen ging wie das Dreier-Doppel Armbruster/Ferstl an die Gäste, musste das Zweier-Doppel letztlich entscheiden, ob es für die Meisterschaft reicht. Hier bewiesen Seitz/Greßlin Kämpferqualitäten und starke Nerven. Nach 1:6 und 6:1 in den beiden ersten Sätzen entschied der Match-Tiebreak. Mit 10:7 siegte das Rheinfelder Duo und holte damit den Badenliga-Titel nach 2019 erneut nach Rheinfelden.