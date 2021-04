Sportmix Ein versöhnliches Winter-Ende

Dort warteten der Tscheche Houser und der Österreicher Lueftner auf die beiden Deutschen. Nach gutem Start bog der Lörracher als Dritter im Windschatten von Paul Berg in die erste Kurve ein. Nachdem das Trio in kurzen Abständen auf die zweite Steilwandkurve einbog, begann an der Spitze das Duell zwischen Berg und Lueftner um die Spitzenposition. In dessen Verlauf verhakten sich die beiden mit dem besseren Ende für den Österreicher. Berg kam zu Fall und schoss ungebremst in den Fangzaun. Als er von dort wieder auf die Strecke geschleudert wurde, fiel er direkt vor Ulbricht. Das folgende Ausweichmanöver kostete einiges an Geschwindigkeit, so dass der bis dahin abgeschlagene Tscheche seine Chance witterte und auf der letzten Geraden nochmals erfolgreich angreifen konnte. So war hier für Ulbricht Endstation. Noch schlimmer aber: Berg hatte sich bei der Aktion schwer verletzt.

Ulbricht erreichte unterdessen auf der Reiteralm seine beste Saisonplatzierung. Dritter bei der DM der Männer, Rang eins bei den Junioren und Platz zwölf in der Europacup-Tageswertung.

Für den Lörracher, der als 34. die Gesamtwertung des Europacups abschloss und die Teilnahme an der Jugend-Weltmeisterschaft für sich verbuchen durfte, war das natürlich ein versöhnlicher Saisonabschluss.