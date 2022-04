Sportmix Eindrucksvoller Dreifach-Erfolg für Regio Süd

Bei den Mädchen dominierte U14-Fahrerin Sophie Stricker (SC Konstanz) mit drei Siegen an diesem Wochenende das Renngeschehen. Stricker war in beiden Slalomrennen und auch im abschließenden Parallelslalom nicht zu schlagen. Finja Mangler (SC Todtnauberg) eroberte als Gesamt-Dritte (U16-1.) an Tag eins einen Podestplatz. Es folgte Anna Ringwald (Skiteam Freiburg) auf dem vierten Gesamtrang (U14-3.), knapp vor den Regio-Süd-Fahrerinnen Eva Höcht (SZ Rheinfelden) als Gesamt-Fünfte (U14-4.) und Lilli Anders (SC Waldshut) als Gesamt-Sechste (U14-5.). Der starke Auftritt der Süd-Athletinnen wurde durch Lena Hierholzer (SC Wehr) als Gesamt-8. (U14-7.) vervollständigt.

Das Qualifikationsrennen für den abschließenden K.o.-Parallelslalom entschied am zweiten Wettkampftag Paul Hartmann für sich und sicherte sich damit die beste Ausgangsposition. Ihm folgten Samuel Laule und Tobias Höcht in der U16, Matteo Burger war Schnellster der U14, zeitgleich dahinter kamen Marvin Ehreiser (SC Yburg) und Jan Hecht (Skiteam Freiburg) ins Ziel.

Lia Fritschi (SC Baar Donaueschingen) siegte in der U16-Klasse der Mädchen (Gesamt-2.), Eva Höcht erkämpfte als U14-Dritte (Gesamt-4.) ebenfalls einen Podestplatz. Zwei Zehntelsekunden dahinter kam Lilli Anders als U14-Vierte (Gesamt-5.) ins Ziel.

Der abschließende K.o.-Parallelslalom erforderte von den Nachwuchsrennläufern gute Startreflexe in der professionellen, neuen Startanlage und einiges an Mut, um mit Vollgas im Rennen eins gegen eins zu bestehen. Landesmeister Paul Hartmann ließ an diesem Tag nichts anbrennen, ging aus allen Duellen als Sieger heraus und sicherte sich am Ende souverän den Sieg vor Tobias Höcht, der zuvor seinen Teamkollegen Samuel Laule besiegt hatte. Laule konnte sich im kleinen Finale noch knapp gegen Ole Giese (SC Kandel) durchsetzen und wurde Dritter. Bei den U14-Jungs siegte zum zweiten Mal an diesem Tag Matteo Burger. Jan Hecht wurde Zweiter.

Einen Achtungserfolg erzielte Regio-Süd-Fahrer Evan Bertram (SC Öflingen) als Sieger des kleinen Finales.

Bei den Mädchen ging Sophie Stricker ungeschlagen aus allen Zweikämpfen hervor und kam zum dritten Rennsieg. Lia Fritschi wurde hier Zweite. Eva Höcht zog erst im Halbfinale gegen Sophie Stricker den Kürzeren, gab am Ende aber mit einer Skispitze Vorsprung Katharina Metzger (Rheinbrüder Karlsruhe) im kleinen Finale das Nachsehen und sicherte damit einen weiteren Podestplatz für das erfolgreiche Regio Süd-Team.

Deren Trainer Achim Mai zog eine überaus positive Wochenendbilanz: „Wir haben unter der Woche noch einmal gut trainiert. Das hat sich ausgezahlt. Meine Athleten haben durchweg beeindruckende Leistungen an diesem Wochenende gezeigt. Alle haben nochmals Vollgas gegeben. Das Fehlen der Rennläufer aus dem Schwäbischen Skiverband hat manchem eine zusätzliche Motivation gegeben.“