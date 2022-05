Sportmix Eine Tellis-Gala zum Abschied

Schon zur Halbzeit hatten die Lörracher bärenstarke 68 Punkte auf dem Konto. Die Schützlinge von Tauriello führten mit 25 Zählern komfortabel. Nach dem Seitenwechsel fielen die Körbe bei den Staufenern aber reihenweise. Die Gäste aus dem Breisgau kamen schrittweise heran. Bei Lörrach ging nicht mehr viel. Der Spielfluss aus der ersten Halbzeit war weg. Dazu wurde Kapitän Markus Friesse Mitte des letzten Viertel von den Schiedsrichtern disqualifiziert. Der Routinier fehlte in der entscheidenden Phase. Zwei Minuten vor Schluss stand es 101:101. Nun nahm Tellis, angepeitscht von den lautstarken Zuschauern, in der Halle der Neumattschule das Kommando in die Hand. Mit einem fulminanten Korbleger um die eigene Achse brachte er Lörrach wieder in Führung - 103:101. Nachdem Simon Körte und Tellis anschließend auf 106:101 erhöhten, sorgte wiederum der US-Amerikaner für den Schlusspunkt. „Die Freude war riesig. Das war schon sehr emotional“, macht Tauriello deutlich. Am kommenden Samstag fliegt Tellis zurück in die USA. Im Training wird er unter der Woche von Mannschaft und Verein noch gebührend verabschiedet. So, wie es sich eben gehört.