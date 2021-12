Sportmix Eine überaus eindrucksvolle Revanche

Und der EHC setzte noch einen drauf. Dabei leitete Marc Wittfoth seinen Treffer selbst ein. Über Tyson McLellan und Liam Finlay kam der Puck zurück zu Wittfoth, der am langen Pfosten nur noch den Schläger zum 3:1 (9.) hinhalten musste. Quasi im Gegenzug konterten Mitch Wahl und Jamie MacQueen die Wölfe-Defensive aus und MacQueen überwand im Fallen auch noch Wölfe-Goalie Patrik Cerveny.

Wer dachte, dass nun etwas Ruhe ins Spiel einkehrt, wurde abermals eines Besseren belehrt. Bei angezeigter Strafe gegen die Huskies zimmerte Wölfe-Kapitän Simon Danner den Puck von der blauen Linie zum 4:2 in den Gäste-Kasten.

Den Schwung vor der Pause nahm Kassel auch in den Mittelabschnitt mit. Die Gäste fanden in Patrik Cerveny aber immer wieder ihren Meister. In der 27. Spielminute dürften viele der Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen gehabt haben, doch Huskies-Torwart Gerry Kuhn parierte den von Lima Finlay abgefälschten Puck von Marvin Neher doch noch. Wenig später behauptete sich Chris Billich hinter dem Tor, spielte den im Slot freistehenden Scott Allen an – 5:2 (29.) für den EHC. Doch nicht genug: Zwei Minuten vor der Drittelpause erhöhten Billich und Allen im Duett auf 6:2.

Das Spiel der Kassel Huskies nahm im Schlussabschnitt an Härte zu. Sie bekamen Sofiene Bräuner und Simon Danner zu spüren. Bräuner sackte nach einem Open-Ice-Hit zunächst zu Boden und musste das Eis anschließend gestützt in die Kabine verlassen. Kurz darauf wurde Kapitän Simon Danner von einem hohen Stock im Gesicht getroffen und wurde anschließend in der Kabine medizinisch versorgt.

Robert Hoffmann hatte seiner Mannschaft in der Pause auf den Weg gegeben, dass er gerne ein sehr langweiliges letztes Drittel sehe. Durch eine kompakte defensive Leistung blieb der EHC ohne weiteren Gegentreffer. Dafür belohnte sich Scott Allen mit seinem dritten Treffer in der 56. Spielminute nach erneuter Vorarbeit von Chris Billich und sorgte für den 7:2 Endstand.

Tore: 1:0 (2.) George (Finlay, McLellan)–PP1, 1:1 (3.) MacQueen (Rutkowski, Keussen)– PP1, 2:1 (6.) Billich (Danner, Brückmann), 3:1 (9.) Wittfoth (Finlay, McLellan), 3:2 (9.) MacQueen (Wahl, Detsch), 4:2 (11.) Danner (McLellan, Finlay), 5:2 (29.) Allen (George, Billich), 6:2 (38.) Allen (Billich, Pageau), 7:2 (56.) Allen (Billich, George).