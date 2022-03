Nach schwierigen Zeiten während der letzten beiden Coronajahre hat sich Elena Brugger (Foto) bei der EM in Budapest auf der internationalen Bühne eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Ringerin des TuS Adelhausen war eine von drei deutschen EM-Starterinnen, die sich in ihren Gewichtsklassen für das kleine Finale um Bronze qualifiziert haben. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde in der Gewichtsklasse von Elena Brugger nicht im K.o.-System gekämpft. Nur sieben Frauen waren zum Kampf um den Europameistertitel im Limit bis 59 Kilogramm über die Waage gegangen. Nach ihrem Freilos in Runde eins unterlag Elena Brugger in Runde zwei gegen Alyona Kolesnik (Aserbaidschan) mit 4:8-Punkten. In der dritten Vorrundenbegegnung setzte sich die Ringerin vom TuS Adelhausen gegen Eliv Yanik (Türkei) zunächst in Rückstand liegend durch. Elena Brugger nutzte einen Fehler der Türkin zum Schultersieg, der überaus wichtig war, denn damit erreichte Elena Brugger das Halbfinale, wo sie nun gegen bei den Europameisterschaften in Budapest um Bronze kämpft. ­­­­ Foto: Archiv