Sportmix Erste Kontingentstelle besetzt

Freiburg (pd). Über den Nachwuchs des NHL-Teams der Philadelphia Flyers und dem Colorado College in der höchsten nordamerikanischen College-Liga (NCAA) gab der 185 Zentimeter große Stürmer 2019 sein Debüt in der East Coast Hockey League. Nach seiner ersten vollen Spielzeit an der Ostküste folgte der Sprung nach Europa in die Alps Hockey League zu den Wipptal Broncos, wo er mit 45 Scorerpunkten in 36 Spielen Topscorer seines Teams wurde.

In der vergangenen Saison startete der Stürmer bei Budapest in der ersten ungarischen Liga mit 36 Punkten in 21 Spielen in die Spielzeit, ehe er nach seiner Rückkehr zu den Reading Royals diese Ausbeute noch einmal erheblich ausbauen konnte. In 52 Hauptrundenspielen erzielte der torgefährliche Angreifer 61 Scorerpunkte und zählte damit zu den besten Punktesammlern der gesamten Liga. Nun schließt sich der Offensivmann für die kommende Saison dem EHC Freiburg an.