Sportmix Erster Shutout für Cerveny bringt Sieg

Je länger die Partie dauerte machte sich die große Schwäche des Crimmitschauer Spiels am heutigen Abend bemerkbar: Chancen erarbeiteten sich die Gastgeber gegen die Wölfe zu Hauf; abgeschlossen wurden sie jedoch des öfteren in Form von unpräzisen Schüssen - so etwa, als mit Felix Thomas ein weiterer Verteidiger der Eispiraten vor Patrik Cerveny in Szene gesetzt wurde, jedoch den Kasten des EHC komplett verfehlte.

Spätestens im letzten Drittel bestätigte sich dann ein altbekanntes Mannschaftssportklischee: Wer vorne seine Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft. Zunächst kratzte der EHC nur an dieser sprichwörtlichen Bestrafung, als nämlich eine Dreier-Passstafette, an der Nick Pageau und Nikolas Linsenmaier beteiligt waren, noch nicht zum potenziell vorentscheidenden 2:0 aus Wölfe-Sicht führte.

Der Treffer erfolgte dann jedoch in einer ähnlichen Situation in der 55. Minute schließlich doch. Von Liam Finlay ging die Scheibe zu Marc Wittfoth und von dort zum Nutznießer Tyson McLellan, der die Führung des EHC somit ausbaute. Abgeschlossen wurde diese kaltschnäuzige Gesamtleistung der Wölfe durch ein Empty-Net-Tor von Scott Allen in der 59. Minute.

„Die 18 Jungs haben alles gegeben“, sagte EHC-Trainer Robert Hoffmann nach diesem Spiel, an dessen Ende er keinen einzelnen Spieler hervorheben wollte. Warum auch - schließlich war der heutige Sieg der Inbegriff einer geschlossenen Mannschaftsleitsung, die durch das finale Statement des Wölfe-Trainers unterstrichen wurde: „Hut ab, da bin ich stolz auf die Jungs!“

Mit diesen Worten beendete Hoffmann somit das Kalenderjahr des EHC Freiburg.

Tore: 0:1 (14.) Feist (Kiefersauer, Makuzki), 0:2 (55.) McLellan (Wittfoth, Finlay), 0:3 (59.) Allen (Finlay) - EN.

Strafminuten: Crimmitschau 4, Freiburg 8.