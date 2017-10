Sportmix Erstes Erfolgserlebnis

Niederlage in der Meisterschaft, Sieg im Pokal: Machte in Dornbirn die Chancenverwertung noch schwer zu schaffen, ballerte sich der RSV Weil in Uttigen mit neun Treffern in die zweite Runde des Cup-Wettbewerbs.

Dornbirn (mib). Zunächst ging die Reise am Samstag nach Österreich. Die Weiler mussten beim RHC Dornbirn ran und sich am Ende mit 4:6 (2:4) geschlagen geben.

Eine Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre, hätten die Gäste in der Chancenverwertung nicht wieder eine miese Bilanz vorzuweisen gehabt. „Wir waren besser, aber die alte RSV-Krankheit hat uns ein besseres Ergebnis gekostet“, ließ Felix Furtwängler wissen. Er hatte allein vier Penaltys gezählt, die allesamt nicht verwandelt wurden.

Die Weiler hatten den Start in der Dornbirner Stadthalle verpennt. Nach 26 Sekunden stand es 0:1 und nach vier Minuten schon 0:2. Dann habe man sich aber gefangen, so Furtwängler. Nach zwei Treffern von Joel Montiel lag der RSV nach 25 Minuten mit 2:4 im Hintertreffen.

In der Pause wurden einige Dinge angesprochen und schließlich auch in die Tat umgesetzt. „Wir haben besser verteidigt, allerdings machten wir die Tore nicht rein“, meinte Furtwängler, der immerhin zweimal traf, am Endresultat von 4:6 aus Sicht der Gäste aber auch nichts ändern konnte.

Trotz der dritten Pleite im dritten Ligaspiel fuhren die Weiler erhobenen Hauptes nach Hause zurück. „Dass wir so gut mitspielen, haben wir im Vorfeld nicht gedacht“, ist Furtwängler guten Mutes. Die Einstellung und der Wille waren vorhanden. „Jeder war heiß.“

RHC Dornbirn - RSV Weil 6:4 (4:2). - Tore: 1:0 (1.) Hagspiel, 2:0 (4.) Lorenzo, 2:1 (12.) Montiel, 3:1 (13.) Brunner, 3:2 (22.) Montiel, 4:2 (25.) Hagspiel, 5:2 (32.) Hagspiel, 5:3 (34.) Furtwängler, 6:3 (35.) Brunner, 6:4 (50.) Furtwängler. SR: Rubi/Schneider. Z.: 70. Blaue Karten: Hagspiel (12./41.), Fässler (24./beide Dornbirn).

Gestern beim Pokalspiel gegen Nationalliga B-Vertreter Uttigen Devils durfte Weil endlich munter Tore scheißen und am Ende auch jubeln. Mit 9:6 behielt der ESV in einer torreichen Begegnung die Oberhand.

Uttigen Devils - RSV Weil 6:9 (2:4). - 1:0 (4.) Rüegsegger, 1:1 (9.) Furtwängler, 2:1 (9.) Grossen, 2:2 (16.) Montiel, 2:3 (20.) Winkler, 2:4 (23.) Werner, 2:5 (28.) Schmidle, 2:6 (30.) Furtwängler, 3:6 (40.) Rüegsegger, 4:1 (37.) Vilaplana, 4:7 (41.) Rüegsegger, 5:7 (44.) Steffen, 5:8 (48.) Vilaplana, 6:8 (48.) Grossen, 6:9 (50.) Furtwängler. SR: Lewis/Eggimann. Z.: 30. Blaue Karten: Furtwängler (10.), Schmidle /41./beide Weil), Walther (28.(, Grossen (50./beide Uttigen).