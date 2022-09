Sportmix Erstes Heimspiel für den VC Weil

Weil am Rhein (mhu). Der Auftakt in die Oberligasaison war für die Herren des VC Weil am vergangenen Wochenende in Heidelberg zumindest ein Teilerfolg. Mit einem dezimierten Kader erkämpfte sich der Aufsteiger ein 2:3, was zumindest noch einen Punkt in der Tabelle brachte. Nun steht am Samstag ab 20 Uhr das erste Oberliga-Heimspiel an. Gegner in der Humboldt-Halle ist die VSG Kleinsteinbach.