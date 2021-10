Weil am Rhein (fas). Zwei Spiele, zwei Siege: Der Saisonstart des RSV Weil in der Nationalliga B ist geglückt. An diesem Wochenende steht nun auch endlich wieder ein Heimspiel im Nonnenholz auf dem Programm. Morgen geht es ab 15.30 Uhr gegen JRC Genf. „Wir freuen uns riesig auf die Partie und auf die Zuschauer. Es ist einige Zeit vergangen, seitdem wir zuletzt vor unseren Fans spielen konnten“, macht Kapitän Felix Furtwängler deutlich. Die Aufgabe gegen die Gäste aus Genf wird alles andere als einfach für die Grenzstädter. „Da erwartet uns ein harter Brocken. Sie machen aus wenig sehr viel“, so Furtwängler, der hinzufügt: „Sie haben sich zudem mit Spielern aus der Nationalliga A verstärkt. Wir sind gewarnt.“ Nichtsdestotrotz kann der RSV guten Mutes auf die Begegnung blicken, strotzen die Weiler nach den Erfolgen gegen den RC Vordemwald White Sox und den HC Münsingen doch nur so vor Selbstvertrauen. „Wenn wir hinten gut stehen und Tempo machen, dann haben wir gute Chancen, als Sieger das Feld zu verlassen.“ Dafür muss der Spitzenreiter allerdings die Angebote der Gegner konsequenter ausnutzen als zuletzt. „Wir lassen noch zu viele Möglichkeiten liegen“, lässt Furtwängler wissen. Der RSV muss am Sonntag auf Sebastian Winkler verzichten, der heute kirchlich heiratet. „Auf der anschließenden Feier sind auch einige unserer Jungs dabei. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht und sind morgen fit“, grinst Furtwängler. Mehr Spitzenspiel geht nicht.