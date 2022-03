Sportmix Es fehlt an „dreckigen“ Toren

Dass Frankfurt aber ein extrem unbequemer Gegner ist und alle vier Reihen der Hessen stark besetzt sind, kann und will der Freiburger Trainer nicht außer Acht lassen. „Es ist uns allen klar, gegen wen wir hier spielen. Aber das ist keine Ausrede für mich. Jedes Eishockeyspiel beginnt bei 0:0.“ Dass die Löwen unter Druck durchaus

In beiden bisherigen Spielen waren die Breisgauer phasenweise in der Lage, mit im Spiel zu sein. Am Ende waren es dann einfach die berühmt, berüchtigten Kleinigkeiten, die das Zünglein an der Waage waren. Zu wenig Druck auf den Gegner über das gesamt Spiel. Schlechte Chancenverwertung – egal ob in Überzahl oder im normalen Fünf-gegen-Fünf.

Genau an diesen Dingen will Hoffmann mit seiner Mannschaft arbeiten, damit das dritte Spiel am Sonntagabend in Frankfurt zugunsten seiner Mannschaft ausgeht. „Wir müssen einfach einen kühleren Kopf bewahren“, fordert Hoffmann vor dem dritten Spiel in Frankfurt.

EHC Freiburg - Löwen Frankfurt 1:4 (0:2; 1:1; 0:1). – Tore: 0:1 (6.) Mitchell, 0:2 (19.) Vandane, 0:3 (26.) Burns, 1:3 (30.) Kurz, 1:4 (58.) Breitkreuz.

Strafzeiten: Freiburg 6, Frankfurt 10.

Zuschauer: 2100.