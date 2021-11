Sportmix „Es ist ein Überlebenskampf“

Die einmalige Weltmeisterin, dreifache Europa- und zweifache Schweizer Meisterin kämpft von Beginn ihrer Karriere an auf einer Erfolgswelle. Jetzt hat sie bei der Verbandsweltmeisterschaft WAKO, die vom 15. Oktober bis 24. Oktober dieses Jahres in Jesolo/Italien stattgefunden hat, teilgenommen. Nachdem sie frühzeitig aus dem Turnier ausgeschieden ist, kam sie nicht mit einer Medaille für die Schweiz zurück.

Nur wenige Sportler kennen Perugini so gut wie Adrian Mazan. Noch in seiner alten Heimat Polen hat Adrian Mazan sein Studium der Medizin abgeschlossen In Rheinfelden angekommen hatte er eine Stelle als Assistenzarzt im Kreiskrankenhaus. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie arbeitet jetzt im Bruderholz Spital in Basel. Vor zwei Jahren wurde Mazan Schweizer Meister in der Gewichtsklasse 75 Kilo Freistil. Einen Teil seiner knappen Freizeit verbringt Mazan in einem Fitnessstudio im benachbarten Zähringerstädtchen, wo auch Ilenia Perugini täglich trainiert.