Sportmix „Es ist immer noch wie ein Traum“

Frage: Wie fühlen sie sich in ihrer ersten Weltcupsaison bei der U23?

Es ist immer noch wie ein Traum. Ich hätte es nie erwartet, dass es so gut läuft. Mein Ziel war es, in den Top 20 mitzufahren. Dann bin ich beim ersten Weltcuprennen gleich Neunte geworden. Das war schon echt krass. Das Gefühl war mega. Ich muss mir jetzt aber immer wieder vor Augen führen, was mein eigentliches Ziel war. Wenn man einmal in die Top Ten fährt, dann will man das beim nächsten Mal auch wieder. Aber das darf nicht sein, weil es da einfach perfekt lief. Ich bin also mit diesem Saisonstart mehr als zufrieden.

Frage: Sie starten zum ersten Mal bei der U23 in dieser Saison. Ist der Druck höher? Mussten sie sich an neue Konkurrentinnen gewöhnen?

Ich bin ja im jüngsten von vier Jahrgängen. Davor waren es immer nur zwei Jahrgänge. Von daher ist die Altersspanne schon etwas größer. Aber hier ist es so, dass die beiden jüngeren Jahrgänge die Rennen dominieren. Von daher kenne ich die Leute um mich herum schon ganz gut und weiß, was sie können. Aber ich weiß auch, dass ich noch Zeit habe, bis ich in die Elite komme.

Frage: Wie wichtig ist es für sie, dass sie in einem Profiteam starten dürfen?

Jetzt würde ich natürlich nicht mehr rausgehen wollen. Es war schon so, dass ich da nicht unbedingt drinnen sein musste. Aber es hilft mir enorm, was man meiner Meinung nach auch sieht. Ich muss mich auf nichts mehr konzentrieren außer die Rennen zu fahren. Ich kann auch mega viel von den anderen Teammitgliedern mitnehmen. Ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Grund für den Leistungssprung in diesem Jahr ist. Die Unterstützung ist einfach enorm groß.

Frage: Das heißt, sie bekommen alles gestellt und müssen sich um gar nichts mehr kümmern?

Ja, das ist richtig. Der Mechaniker macht alles. Es läuft alles perfekt für mich. Die Stimmung ist richtig gut. Es gibt keinen Druck für mich, und es ist alles entspannt. Jeder weiß, dass es das erste Jahr für mich ist und dass es nur darum geht, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Ohne mein Team kann ich es mir nicht mehr vorstellen.

Frage: Was für Ziele haben sie sich für die kommenden Rennen gesetzt?

Ich mache meine Ziele nicht an den Ergebnissen fest. Ich bin zufrieden, wenn ich ins Ziel komme und weiß, dass nicht mehr ging und ich alles gegeben habe. Von dem her habe ich schon alle meine Ziele erreicht. Ich hoffe noch, dass ich bei der WM in Les Gets starten kann. Ich denke, dass das als Deutsche Meisterin relativ wahrscheinlich sein wird.