Sportmix „Es macht Sinn, sich zurückzunehmen“

Frage: Stimmt es, dass Joggen in der kälteren Jahreszeit das Immunsystem stärkt?

Das stimmt. Wer im Winter joggt, stärkt mit maßvollem Ausdauersport seine Abwehrkräfte. Also dosiertes Joggen ist gut für das Immunsystem. Wer in einem angemessenen Tempo läuft, kann einer Erkältung vorbeugen.

Frage: Wie sieht es im Winter mit Tempo- oder Intervalltrainings-Einheiten aus?

Schaut man sich die weltbesten Läufer, vor allem Ausdauerläufer an, dann ist nach den letzten großen Marathons im Oktober eine Ruhezeit angesagt. Viele verzichten in dieser Phase gänzlich auf ein gezieltes Training nach Planvorgaben. Meines Erachtens macht es auch für Läufer, die das ganze Jahr hart gearbeitet und trainiert haben, Sinn, sich mal zurückzunehmen und ihrem Körper mehr Zeit, sich zu erholen zu gönnen.

Frage: Wird dadurch nicht das erreichte Leistungsniveau verloren?

Diese Angst kann ich der ambitionierten Läuferin und Läufer nehmen. Im Gegenteil: Nichts ist sinnloser als „halbbatziges“ Training. Gerade viele gleichbleibende Trainings-Einheiten in Sachen Tempo oder Distanz können zu einer Abnahme der Motivation oder auch zu einer Verletzung führen. Sinnvoller wäre es, den Winter zu nützen, um allfällige Defizite auf dem Gebiet der Mobilität, Kraft und Koordination auszugleichen. Das alles kann problemfrei zu Hause (auch vor dem Fernseher oder mit einem guten Podcast im Ohr) durchgeführt werden.

Frage: Wie sollen dann also die Trainingswochen in den Wintermonaten gestaltet werden?

Das Lauftraining empfehle ich auf das Wochenende oder Tage zu legen, an denen das Laufen bei „Tageslicht“ möglich ist. Zudem ist es dann meistens zwei bis drei Grad wärmer. Gerade am Wochenende empfiehlt sich ein gemütlicher Ausdauerlauf und unter der Woche eine kürzere Einheit mit höherem Tempo. Mehr als drei abwechselnde Einheiten sind nicht notwendig, um gut in die neue Saison zu kommen. Zusätzlich sollten mindestens zwei Einheiten Rumpfstabilisation und Mobilisation eingefügt werden. Am besten sollte jede Einheit unterschiedliche Übungen beinhalten. Beispielsweise könnte die Einheit Krafttraining für Läufer mit Squats, Lounges und einem Training der Ab- und Adduktoren gestaltet werden. Die zweite Einheit könnte mit Rumpfstabilisation, Pilates, Tai Chi oder Ähnlichem ausgeführt werden.

Frage: Was muss ich darüber hinaus beim Laufen im Dunkeln und in der Kälte beachten?

Wenn ich das Lauftraining am Morgen absolviere, sollte ein kurzer Blick auf das Außenthermometer geworfen werden, um die Bekleidung entsprechend auszuwählen. Vor allem die Gelenke gehören geschützt. Kurze Hosen sehen zwar „mutig“ aus, führen aber schnell zu einem Auskühlen der Knie. Für die Handschuhe gilt die richtige Materialwahl, da nichts unangenehmer ist, als nach kurzer Zeit an den Händen zu schwitzen. Ob Merino, Seide oder Synthetik muss jeder selber entscheiden; genauso wie die Frage, ob lieber mit einer Mütze oder einem Stirnband gelaufen werden soll. Bei der Laufschuhwahl gilt es, die Bodenbeschaffenheit im Auge zu behalten. Gerade auf Kopfsteinpflaster, Steinen oder Ähnlichem kann es schnell rutschig werden, so dass ein guter Grip, wie er vor allem bei Trailrunning-Schuhen zu finden ist, Sinn macht. Über das persönliche Wohlgefühl hinaus braucht es aber auch eine gute optische Wahrnehmung. Mittlerweile gibt es diesbezüglich bei der Ausrüstung keine Grenzen mehr. Ob komplett reflektierende Jacken, Mützen mit integrierter Stirnlampe oder blinkenden Leuchtwesten, alles gibt es käuflich zu erwerben.

Frage: Muss ich nicht Angst haben, krank zu werden, wenn ich in der Kälte laufen gehe? Und kann ich bei Minustemperaturen laufen?

Eine Temperatur-Untergrenze für ein Outdoortraining gibt es nicht. In unseren Breitengraden empfiehlt es sich, bei Temperaturen unter zehn bis 15 Grad minus nicht zu trainieren. Das Risiko, in der kalten Jahreszeit zu erkranken, ist aber in der Tat höher als in der warmen Jahreszeit. Dies liegt vor allem daran, dass die Luft trockener und kälter ist und unser Atemsystem so anfälliger für Infekte wird. So empfiehlt es sich, die eingeatmete Luft anzuwärmen. Dies geht, indem ich vermehrt durch die Nase einatme, so dass der Weg im Körper. um die Luft anzuwärmen, länger ist. Eine Alternative stellt auch das Einatmen durch Buffs, Halstücher oder Mund-Nasenmasken dar. Zudem sollte ich auf sehr kurze intensive Einheiten verzichten und mich direkt nach dem Training gut aufwärmen (warme Dusche, Tee) und vor allem die nassen Kleidungsstücke ausziehen.

Frage: In den Medien sieht man immer mehr Extremsportler, die Eistraining betreiben, barfuß oder in kurzen Hosen durch Schnee und Eis joggen. Was ist davon zu halten?

Das Eistraining ist seit medienwirksamen Aktionen des niederländischen Extremsportlers Wim Hof am Boomen. Hier geht es allerdings darum, durch die Konfrontation des Körpers mit Kälte wie eiskalte Duschen oder Eisbaden positive Effekte für den Körper wie eine schnellere Fettverbrennung, ein stärkeres Immunsystem, eine längere Lebenserwartung und ein besseres Selbstwertgefühl zu erreichen. Dies ist somit sicherlich ein komplett anderer Ansatz und kann mit den sonstigen Empfehlungen für ein Fitnesstraining nicht verglichen werden. Interessant ist der ergänzende Ansatz des Kältetrainings zum normalen Training aber sicher.