Sportmix Es sieht auch dieses Jahr wieder mau aus

Das Frühjahrstraining auf dem Halbendorfersee wurde ebenfalls schon gecancelt, wie das erste Rennen in Traben-Trarbach (12./13. Juni), das zweite in Brodenbach (26./27. Juni) und das vierte in Bremen (25./26. Juli). Noch nicht endgültig abgesagt sind die Wettbewerbe in Berlin-Grünau (3./4. Juli) und der geplante Saisonabschluss in Rendsburg (18./19 September). „Die werden sehr wahrscheinlich aber auch abgesagt“, lässt Roland Weber wissen.

Der hatte alles dafür getan, dass seine rennsportbegeisterten Kinder wieder loslegen können. So war das Boot nach einem Unfall in Bremen in der Saison 2919 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber rundum erneuert war der Flitzer pünktlich für die Saison 2020 startklar gemacht worden. Die Boote indes wurden wegen Corona und der damit verbundenen Einschränkungen nicht zu Wasser gelassen.