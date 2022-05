Sportmix Eskola und Benzing halten die Treue

Der 22-jährige Luis Benzing geht derweil mit den Wölfen bereits in seine vierte Saison. Als gebürtiger Schwenninger durchlief der Torhüter den gesamten Nachwuchs der Wild Wings, bevor es ihn in der Saison 2019/20 nach Freiburg zog. Seit Jahren entwickelt sich Benzing zu einem stabilen Rückhalt im Wölfe-Tor und kann im Zuge der Förderlizenz zudem bereits auf Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse zurückblicken.

In der vergangenen Saison stand der Goalie in mehr als 20 Partien für die Wölfe in der DEL2 auf dem Eis und konnte hier sein Können eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nun steht fest, dass Benzing auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.