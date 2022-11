Sportmix ESV-Mannschaften in Goldlaune

Der ESV-Nachwuchs zeigten hervorragende Übungen und belegte in zwei Altersklassen den ersten Platz. In der Altersklasse 2008 und jünger siegten mit einem deutlichen Vorsprung von 22 Punkten das Weiler Team mit Markus Kural, Matteo Killy-Huß, Aurelius Sommer und Arno Becherer vor den Turnern des TV Rheinfelden und des SV Istein. In der Einzelwertung belegten Markus und Matteo die ersten beiden Plätze.

Die Turner Mats Erbacher, Elias Ifenkwe, Florian Lippert, Silas Kural und Jonas Killy-Huß standen ebenfalls ganz oben auf dem Podest und siegten mit mehr als 25 Punkten in der Altersklasse 2011 und jünger vor der TSG Ötlingen. Im selben Wettkampf belegte die zweite ESV-Mannschaft mit Rico Mauz, Paul Triller, Yann Létinois, Luis Bänziger und Janosch Andris den guten dritten Rang. Auch in der Einzelwertung zeigte sich die sportliche Überlegenheit, da die ersten drei Plätze gingen an die ESV-Turner Elias, Florian und Mats.