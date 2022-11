Sportmix Fabelzeit von Kasa über 50-Meter Freistil

Neben den Staffelwettbewerben fanden Rennen über 50, 100 und 200 Meter statt. In der Pokal-Vereinswertung siegte der TSV RW Lörrach, gefolgt vom Gastgeber SSV Grenzach und vom SSV Lahr. Die SSG Weil am Rhein trat in diesem Jahr nach Coronapause wieder an und erreichte just den vierten Platz.

Trotz einiger Abmeldungen von Schwimmern aufgrund von Erkrankungen konnten sich auch dieses Jahr wieder die stärksten Schwimmer im Bezirk, darunter Ammon Pannach und Jan Draeger, miteinander messen. Einer schwamm an diesem Sonntag jedoch in einer anderen Liga. Profischwimmer Manuel Leuthard vom Swim Team Lucerne, mehrfacher Schweizer Meister und Teilnehmer an den Weltmeisterschaften 2018 in Hangzhou, nutzte den Kraulertag als letzten Trainingswettkampf vor den anstehenden Schweizer Meisterschaften. Seine Meldezeiten von 22,05 Sekunden über 50 Meter, 47,79 Sekunden über 100 Meter und 1:48,92 Minuten über 200 Meter ließen bereits auf eine Weltklasseform schließen. Und so schlug er in allen Läufen ungefährdet als Erster an (22,75 Sekunden über 50 Meter, 49,53 über 100 Meter und 1:52,72 Minuten).