Sportmix Falken springen für die Joker ein

Nun geht es also heute erneut gegen die Falken. Bereits zum Saisonauftakt am 6. November war es zu diesem Baden-Württemberg-Derby gekommen. Da durfte am Ende Freiburg jubeln. 5:2 hieß es nach 60 Minuten für den EHC.­ Dabei ging es im zweiten Drittel sehr turbulent zu, als der Gastgeber drei Tore innerhalb von zwei Minuten erzielte und so den Grundstein für diesen Auftaktsieg gegen Heilbronn legte.

Einer, der in den ersten vier Partien im Wölfe-Trikot überzeugen konnte, ist Andreé Hult. Er kam aus der Swedish Hockey League in den Breisgau, spielte eine starke Vorbereitung, erzielte ein Tor und darf des Weiteren eine Vorlage auf seinem Konto verzeichnen.

Während die Heilbronner nach ihren drei absolvierten Partien auf dem letzten Rang der DEL2-Tabelle stehen, haben die Freiburger Platz vier inne. Nun soll ein weiterer Erfolg im Derby gegen die Falken folgen. Ob in Heilbronn der erst kürzlich verpflichtete Chad Bassen zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Bassen, der 16 Erstligajahre hinter sich und 803 DEL-Spiele bestritten hat, wurde von den Wölfen als Ersatz für den verletzten Christoph Kiefersauer verpflichtet.

„Mit der Verletzung von Kiefersauer haben wir einiges an Tiefe in unserem Kader verloren. Die Vereinsführung hat mich sofort dabei unterstützt, einen solch erfahrenen DEL-Stürmer holen zu können. Chad ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und kann in absolut jeder Situation eingesetzt werden“, meint Freiburgs Trainer Peter Russell zur jüngsten Verpflichtung.

Bassen arbeite offensiv als auch defensiv immer sehr hart. „Mit seiner ganzen Erfahrung wird er uns nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis helfen.“