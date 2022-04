Sportmix Felicitas Funk dominiert Turnier

Erfolgreichste Teilnehmerin war die aktuelle Junioren-Meisterin im Springreiten, Felicitas Funk vom RV Schopfheim. Sie gewann nicht nur das M-Springen mit Siegerrunde zum Turnierabschluss und Höhepunkt am Sonntag, sondern platzierte sich auch in weiteren Springprüfungen ganz vorne.

In der M-Prüfung mit Siegerrunde am Sonntag erreichten vier Reiterinnen mit fehlerfreiem Umlauf die Siegerrunde. Felicitas Funk schaffte den Sprung mit gleich zwei Pferden. Und gewann mit My little Sunshine in 41:35-Sekunden vor Selina Kibiger vom RC Caballus Neuenburg mit Celina (41:71). Mit Cabalot wurde Felicitas Funk in 44:22-Sekunden Dritte vor ihrer Schopfheimer Vereinskollegin Anna Biedermann mit Cinqdoctro (45:71). Sylvia Dreher vom RV Dreiländereck Weil am Rhein-Haltingen leistete sich mit Famira einen Abwurf und wurde Fünfte.