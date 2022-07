Sportmix Finja Lipp besticht durch Kontinuität

Das Rennen der U23-Damen war eine eindeutige Angelegenheit für die Weltcupgesamtführende Burquier. Die Französin hielt sich in der ersten Runde noch etwas zurück und ging mit sechs weiteren Fahrerinnen gemeinsam in den zweiten Umlauf. Dort zündete die 19-Jährige aber erstmals den Turbo und zog der Konkurrenz davon. Blöchlinger und Pieterse folgten zunächst mit einem Abstand von etwas mehr als 30 Sekunden, mussten sich fortan aber auf den Kampf um Platz zwei konzentrieren. Burquier fuhr schließlich souverän zu ihrem fünften Weltcupsieg, während sich Blöchlinger in der letzten Runde gegen Puck Pieterse durchsetzte. Beste deutsche Nachwuchsdame war schließlich Kira Böhm auf Rang 13. Die Nollinger Finja Lipp wurde am Ende mit einem Rückstand von 5:27 Minuten auf dem 15. Platz notiert und bestätigte damit erneut ihre bisherigen guten Leistungen in ihrer ersten Weltcup-Saison in den Cross-Country-Rennen der U23-Klasse.