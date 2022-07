Sportmix Finja Lipp startet in Andorra

Eigentlich ist der Downhill World Cup in Andorra für das extreme Gefälle und die steilen Abschnitte bekannt. Ab diesem Jahr wird das Rennen aber auf einer komplett neuen Strecke mit stark verändertem Charakter ausgetragen. Die Karten sind also vollkommen neu gemischt, auch für die Nollingerin Finja Lipp, die am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr im Cross-Country-Rennen der U23-Klasse ihren ersten Weltcupstart in Andorra wagen wird. Neben dem neugestalteten Kurs ist vor allem die Höhenlage von 1900 Meter eine besondere Herausforderung für die Atlethen in allen Rennklassen. Ein spezielles Höhentraining hat Lipp nicht absolviert, hat quasi das Rennen in Lenzerheide als Vorbereitung genutzt. Vor zwei Jahren hat Lipp bei ihrem Start in L’Alpe d’Huez erstmals Erfahrung bei einem Rennen in luftiger Höhe gesammelt und erreicht mit dem dritten Rang gleich das Podium. Ganz so hoch liegen die Ansprüche an diesem Wochenende allerdings nicht. Wichtig sei, so ihr Vater Daniel Lipp, dass sie gesund und ohne Sturz ins Ziel kommt.