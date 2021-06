Brünn (lu). Von Beginn an in der Spitzengruppe, löste sich Lipp in der zweiten Runde von ihren schärfsten Konkurrentinnen und fuhr in der Folge Sekunde um Sekunde an Vorsprung heraus. Im Ziel lag sie dann eine knappe halbe Minute vor der aktuellen WM-Bronze-Medaillengewinnerin Aneta Novotna. Der diesmal drittplatzierten Siegerin von Zadov, Simona Spesna, nahm die Nollingerin gar rund zweieinhalb Minuten ab.

„Das war wirklich ganz stark“, lobte Vater Daniel Lipp seine Tochter in den höchsten Tönen und zeigte sich mächtig stolz. In der vergangenen Woche habe sie noch mit einem defekten Schuhverschluss kämpfen und den Sieg dadurch hergeben müssen. „Wenn aber alles stimmt und der Kopf frei ist, kann Finja ganz nach vorne fahren“, so Daniel Lipp.