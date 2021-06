Sportmix Formidabel:Möller läuftauf Platz acht

Das Schwimmen im 19,1 Grad kalten Wannsee meisterte die Hausenerin bestens, stieg an der Spitze mit elf Athletinnen in etwa gleichzeitig aus dem Wasser. Bevor es aufs Rad ging, waren 81 Treppenstufen zu nehmen. „Ziemlich anstrengend“, so Möller. Beim Radfahren war die 19-Jährige bis zum Schluss in der Spitzengruppe dabei. Als Achte nahm Möller dann die Laufstrecke in Angriff, konnte sich aber in ihrer eigentlichen Paradedisziplin nicht mehr verbessern. „Drei schwere Wettkämpfe in den vergangen Wochen und die intensiven Trainingslager fordern halt doch ihren Tribut“, so Möller.