Sportmix Fragezeichen hinter Prado

Erst kurzfristig wird sich entscheiden, in welcher Besetzung der TC 1923 Grenzach antreten wird. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen des Italieners Alejo Prado und Till von Winning.

„Wir machen uns da keinen Stress. Vielleicht rückt auch wieder einer der Jungen in den Kader“, informiert Kaltenbach. Zu den positiven Überraschungen in dieser Saison zählt zweifelsohne Yannick Zürn, der bislang seine vier Einzelpartien gewonnen hat. Einmal spielte er an Position vier und dreimal an Position sechs. In Schwetzingen will er nun seine Erfolgsserie fortsetzen.