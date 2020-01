Sportmix Freiburg lässt die Punkte an der Elbe

Was nun wie ein Spielverlauf klingen mag, mit dem der EHC gut leben konnte, täuscht über die Gefahr hinweg, die Dresden auf das Freiburger Tor ausüben konnte: Wenn Dresden es dann nämlich schaffte, ins Freiburger Drittel vorzudringen, waren die Eislöwen brandgefährlich. Während man in der Spielphase vor dem ersten Powerplay (11. bis 13.) bei seinen Torschüssen des öfteren Ben Meisner frontal traf, wurden die Angriffe auf den Freiburger Kasten nun wesentlich gefährlicher: Abpraller, freie Eislöwen vor dem Tor und gefährliche Schüsse.

Zu Beginn des zweiten Drittels nahm die Partie trotz der weiterhin bestehenden Dresdner Angriffsbestrebungen einen für Freiburg entgegenkommenden Spielverlauf an – Luke Pither und Scott Allen kamen nämlich zu Konterchancen (22./23.); Pither dabei sogar auch während der zweiten Dresdner Überzahl dieses Spiels (25.). Diese endete dann jedoch mit einem Pfostenschuss der Gastgeber (25.).

EHC-Schlussoffensive ohne Erfolg

Ähnlich wie beim 1:0 aus Freiburger Sicht beantwortete der EHC dann jedoch erneut eine solche Drangphase des Gegners seinerseits mit einem Führungstreffer: Bei angezeigter Strafe gegen Dresden, die das erste Powerplay für den EHC herbeigebracht hätte, traf Garret Pruden bei Sechs-gegen-Fünf per Direktabnahme von der blauen Linie zum 1:2 (29.).

Unmittelbar nach diesem Treffer wirkte der EHC aufgeweckter. Gerade als man geneigt war, das zu denken, zeigten sich die Eislöwen jedoch plötzlich äußerst kaltschnäuzig – oder Freiburg „nicht klug genug“ (so Philip Rießle nach dem Spiel): Mario Lamoureux fand direkt hinter der blauen Linie Petr Pohl, der Luke Pither abhängen konnte, und Dresden glich das Spiel erneut aus (2:2, 24.). Keine fünf Minuten später kam es dann sogar zu der auf die gesamten ersten zwei Drittel blickend nicht unverdienten Führung für Dresden: Nach einem Schuss aus der Drehung von Kevin Lavallée konnte Nick Huard mit seinem zweiten Tor des Abends einen Abstauber in zählbaren Erfolg ummünzen, und es hieß 3:2 Dresden (47.).

Zu Beginn des letzten Drittels wurde der EHC erneut überrumpelt. Dresden kam nämlich sogar zum 4:2 (42.). Nachdem der Erste-Reihe-Stürmer Toni Ritter dann bei freiem Blick auf das Freiburger Tor beinahe die Vorentscheidung in Form einer Drei-Tore-Führung gelungen wäre, nahm das Spiel, wie zu erwarten, einen neuen Verlauf.

Der größte Teil des Schlussabschnitts sollte sich vor dem Dresdner Tor und dem „Crew ‘84“-Banner des Dutzend mitgereister EHC-Fans abspielen. Statt jedoch durch diese Bemühungen zum Anschlusstreffer zu kommen, erhöhte Dresden am anderen Ende des Eises nach einem „Ausflug“ Ben Meisners hinter das Tor seine Führung auf 5:2 (56.). Und auch beim ersten Powerplay des EHC gegen die schwächste Unterzahlformation der Liga, das in der 58. Minute begann, blieb das Tor der Eislöwen für die Wölfe verschlossen.

Am Spiel ohne Puck, also der Lauf- und Stockarbeit in der Verteidigung, habe es laut EHC-Coach Peter Russell an diesem Abend bei den Wölfen gehapert. Außerdem habe man den Gegner nicht hart genug für seine Torchancen arbeiten lassen. Der Dresdner Sieg in diesem Match, das ein Spiegelbild des Aufeinandertreffens von Freitag gewesen sei, schien somit aus Trainersicht verdient zu sein.

Auch wenn der Erfolg für Dresden absolut verdient war, hat diese Niederlage für den EHC dennoch einen bitteren Beigeschmack: Mit seinem Overtime-Sieg gegen Landshut konnte Tabellenführer Kassel an diesem Doppelspieltag-Wochenende gegen die Niederbayern nämlich insgesamt nur drei Punkte einfahren. Ein Sieg des EHC in Dresden hätte somit den Gleichstand an der Tabellenspitze bedeutet.

Topspiel am Freitag in Freiburg

Am kommenden Freitag (31. Januar) findet in der „Echte Helden Arena“ das Topspiel des 43. Spieltags der DEL2 statt: Das vierte Derby zwischen dem EHC und den Heilbronner Falken wird gleichzeitig das Duell des Tabellenzweiten gegen den Dritten sein. In dieser Saison gingen alle drei bisherigen direkten Aufeinandertreffen an Heilbronn, dennoch können die Freiburger Fans am kommenden Freitag auf ein ähnlich spannendes Spiel wie am 15. November in Freiburg hoffen, als die Kätchenstädter erst mit der Schlusssirene in der Verlängerung zum Siegtreffer kamen.

Tore: 0:1 (4.) Spiro (Betzold), 1:1 (4.) Huard (Knackstedt, Mitchell), 1:2 (29.) Pruden (Billich, Linsenmaier), 2:2 (34.) Pohl (Lamoureux, Ritter) ,3:2 (37.) Huard (Lavallée, Knackstedt), 4:2 (44.) Hanusch (Mitchell, Knackstedt), 5:2 (56.) Mitchell. Strafminuten: Dresden 6, Freiburg 4.