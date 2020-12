Sportmix Freiburg versemmelt zig Chancen

Nach nicht einmal zwei Minuten im Mitteldrittel lag der Puck nach einem Gerangel vor dem EHC-Tor erneut im Netz. Die Situation war unübersichtlich, sodass der Videobeweis konsultiert wurde. Die Schiris gaben den Treffer nicht. Kassel blieb jedoch am Drücker und wollte die Führung ausbauen. Meisner war aber auf der Höhe.

In der 37. Minute hatte Simon Danner nach Zuspiel von Marc Wittfoth die größte Ausgleichschance. Er vergab, und so ging es mit einem 0:1-Rückstand in die letzte Pause.

Im Schlussabschnitt hatte der EHC eine frühe Überzahlsituation. Doch bei der besten Offensive der Liga lief an diesem Abend nichts zusammen. Die Wölfe waren zwar wieder dem Treffer ein Stückchen näher, doch wieder jubelten die Huskies. Der Ex-Freiburger Ryon Moser fälschte einen Schuss von Joel Keussen unhaltbar ab. Freiburg tat sich schwer, hatte jedoch erneut eine hochkarätige Chance zu bieten. Routinier Chad Bassen scheiterte an Kuhn. Die Hessen machten es besser. In der 55. Minute machte Clarke Breitkreuz nach feinem Sololauf den Endstand klar.

Für die Freiburger Wölfe geht es am zweiten Weihnachtstag zum Auswärtsspiel zu den Ravensburg Towerstars. Die Schwaben verloren gegen den EC Bad Nauheim überraschend mit 0:6 und damit auch die Tabellenführung an Kassel. Somit kommt es ab 17 Uhr wieder zum direkten Vergleich zwischen Tabellenzweiten und -dritten. Am 28. Dezember dann empfangen die Wölfe die Bietigheim Steelers in der Echte Helden-Arena.

Tore: 0:1 (15:48) Paul Kranz (Marc Schmidpeter, Corey Trivino), 0:2 (45:21) Ryon Moser (Joel Keussen), 0:3 (54:39) Clarke Breitkreuz (Lois Spitzner). Strafminuten: Freiburg 2, Kassel 4.