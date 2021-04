Sportmix Freiburger Wölfen droht nun das Aus

Freiburg (pd/nod). Neben den bereits bekannten Ausfällen von Saakyan, George, Trinkberger und Spornberger musste Wölfe-Coach Peter Russell auch auf Marvin Neher und Captain Simon Danner verzichten. Dieser verletzte sich am vergangenen Sonntag in Spiel zwei in Kaufbeuren nach einem Ellenbogen-Check von Fabian Koziol, der dann für zwei Spiele gesperrt wurde. Für Evan Mosey kam Cam Spiro zurück in die Mannschaft und stürmte nominell an der Seite von Niko Linsenmaier und Chad Bassen in Reihe zwei.

Wie in einem Playoffspiel zu erwarten, ließen beide Mannschaften das gegenseitige Abtasten aus: Von Minute eins an begegneten sich beide mit einer sehr hohen Intensität. Dem EHC gelang es über die kompletten 20 Minuten, den Gegner in allen drei Zonen in Schach zu halten. Sowohl in der eigenen Defensivzone als auch in der neutralen Zone und im Angriffsdrittel. In der eigenen Zone agierten die Wölfe extrem kompakt und gaben so den gegnerischen Angreifern sehr wenig Zeit, hochkarätige Chancen herauszuspielen. Somit gelang es den Allgäuern kaum, EHC-Keeper Ben Meisner zu fordern.