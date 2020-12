Sportmix Für Aufholjagd belohnt

Nach einem guten Start des EHC verlegte sich das Spiel immer mehr ins Freiburger Drittel. Robbie Czarnik sorgte immer wieder für Gefahr. Er war es auch, der in der 9. Minute einen Schuss von Patrick Seifert so abfälschte, dass er via Innenpfosten den Weg ins Tor fand.

Zwei Strafzeiten gegen den EHC sorgten dafür, dass Freiburgs Keeper Ben Meisner eine Menge zu tun bekam. Er war auf der Höhe, doch beim 2:0 (17.) von Andreas Driendl war er machtlos.

Im Mitteldrittel fand sich der Gegner oft auf der Strafbank wieder. Durch drei sich aneinander reihende Strafen gegen Ravensburg agierte Freiburg fünf Minuten lang in Überzahl. Doch das Powerplay war erst einmal nicht von Erfolg gekrönt. Dann aber sorgte Russell für eine taktische Meisterleistung. Nach 36 Sekunden im dritten Powerplay nahm der Trainer eine Auszeit. Nur 33 Sekunden später gelang Chad Bassen der Treffer zum 1:2 (36.).

Bassen trifft mit Schlenzer zum 3:3

Das Schlussdrittel verbuchte erst einmal keine Strafzeiten. Es entwickelte sich ein umkämpftes, offensives Spiel auf beiden Seiten. Zunächst konnte Ravensburg das 3:1 erzielen. Mathieu Pompei war mit einem verdeckten Schuss in der 45. Minute erfolgreich. Der EHC gab indes nicht auf, sondern setzte seinerseits Akzente. Gregory Saakyan nach Vorlage von Marc Wittfoth und Ustorf in der 47. Minute und Bassen nach einem Scheibengewinn an der eigenen blauen Linie per trockenem Schlenzer (56.) sorgten für das Remis, das auch nach der Verlänger–ung bestand hatte.

Der Zusatzpunkt musste wieder im Penaltyschießen ausgespielt werden. Als letzter der drei regulären Schützen des EHC machte George den Auswärtssieg perfekt. Für die Breisgauer geht es bereits heute Abend zuhause weiter, wenn der Tabellendritte auf den Vierten der Rangliste, die Bietigheim Steelers, trifft.

Tore: 1:0 (08:48) Robbie Czarnik (Mathieu Pompei, Andreas Driendl), 2:0 (16:05) Andreas Driendl (Mathieu Pompei, David Zucker) – PP1, 2:1 (35:11) Chad Bassen (Christian Billich) – PP1, 3:1 (44:09) Mathieu Pompei (Andreas Driendl, Robbie Carnik), 3:2 (46:01) Gregory Saakyan (Jake Ustorf, Marc Wittfoth), 3:3 (55:18) Chad Bassen, 3:4 (Shootout) Jordan George. Strafmin.: Ravensburg 10, Freiburg 8.