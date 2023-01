Freiburg (nod). Es gibt solche Tage, da gelingt einem alles. Einen solchen Glückstag erlebte der EHC Freiburg am Freitagabend in der heimischen Echte Helden Arena. In einem großen Match mit einem furiosen Schlussdrittel besiegten die Wölfe den EC Bad Nauheim mit 8:3 (1:1, 2:1, 5:1). Es war der vierte Heimsieg in Serie und ein weiterer Schritt in Richtung der Titel-Playoffs.