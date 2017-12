Sportmix Ganz schwacher Auftritt

Viernheim/Weinheim (fas). „Wir hatten zu keinem Zeitpunkt der Partie eine Chance“, räumt Matthias Blum, Trainer des Basketball-Oberligisten CVJM Lörrach, ein. Seine Schützlinge erlebten im letzten Spiel des Jahres bei der BG Viernheim/Weinheim einen „schwarzen Tag“. Lörrach unterlag klar und deutlich mit 69:90 (14:20, 11:34, 17:16, 27:20).

Die Gäste leisteten sich unzählige Ballverluste. „Wir waren mental nicht bei der Sache“, ärgert sich Blum. Zehn „Dreier“ traf Viernheim/Weinheim. „Das ist einfach nur katastrophal.“ Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive lief nichts zusammen. Die Lörracher Korbjäger kamen immer einen Schritt zu spät. Die BG hatte somit leichtes Spiel. Wille kann man den Lörrachnern nicht absprechen. Sie versuchten alles. „Doch die BG hatte immer eine Antwort parat“, informiert der Cheftrainer. Selbst die „Ganzfeldpresse“ funktionierte an diesem Tag nicht. Lörrach versuchte es in der Offensive zu oft über Einzelaktionen. Diese verpufften ein ums andere Mal. „Wir haben nicht zusammen gespielt. Von Teamplay war nichts zu sehen.“ Es war das schlechteste Spiel in dieser Saison.

Dennoch: Alles in allem war das Jahr 2017 ein voller Erfolg. Lörrach überwintert auf dem vierten Tabellenplatz. Das ist für einen Aufsteiger mehr als respektabel.

Blum gibt seinen Jungs zwischen den Feiertagen eine Woche trainingsfrei. Anschließend geht es weiter mit dem Training und am 13. Januar gastieren die Lerchenstädter bei Mitaufsteiger UC Baden-Baden.