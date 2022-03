Sportmix Gauturntag übernimmt Vorreiterrolle

Von Michael Hundt

Waldshut-Tiengen. Es war am vergangenen Samstag der erste Gautag, der landesweit als Präsenzveranstaltung abgehalten wurde. Ein Umstand, der von Edgar Raible, Vizepräsident für Wettkampfsport im Badischen Turner-Bund, entsprechend gewürdigt wurde. In seinem Grußwort gab Raible außerdem einen kurzen Ausblick auf das Landesturnfest, das Ende Mai in Lahr stattfinden soll. Zur Zeit haben sich 6000 Teilnehmer angemeldet, nach Wünschen des BTB sollen es bis zu 7000 Teilnehmer werden. Die Anmeldezahlen seien vor allem deswegen so schleppend, weil viele Vereine immer noch angesichts der Pandemielage Bedenken an einer Teilnahme haben. „Eine Verschiebung kommt für uns aber nicht in Frage“, bekräftigt Raible. „Wir sind guten Mutes, dass das Landesturnfest ein Erfolg wird.“