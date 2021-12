Sportmix Gelingt den Wölfen die Revanche für das 2:7?

Seit der Länderspielpause Anfang November hat die Mannschaft von EHC-Cheftrainer Robert Hoffmann nur ein einziges Spiel (2:0 in Kaufbeuren) verloren, auf der Haben-Seite stehen hingegen sechs überwiegend deutliche Siege. Die Resultate der vergangenen Wochen spiegeln sich in der Tabelle wider: Noch als Vorletzter in die Pause gegangen, steht der EHC Freiburg nun mit 28 Punkten (davon 18 Punkte seit der Länderspielpause) aus 20 Spielen bereits auf Rang acht. Etwas weiter vorne stehen konstant die Heilbronner Falken mit 32 Punkten aus 22 Spielen.

Anfang November wechselte der 24-jährige Verteidiger Leon Fern von den Dresdner Eislöwen an den Neckar und hat sich bereits als fester Bestandteil der Defensive etabliert. Hingegen fehlte Top-Scorer Jeremy Williams (29 Punkte) am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt. Eine Vorsichtsmaßnahme der medizinischen Abteilung, hieß es. Auch wenn hinter dem Einsatz des 37-jährigen Kanadiers ein Fragezeichen steht, strahlen die „übrigen“ Falken immer noch genügend Offensivpower aus. Allen voran Williams’ Landsleute Judd Blackwater mit 27 Scorerpunkten sowie Kenney Morrisson mit 21 Zählern. Dazwischen befindet sich der 25-jährige Julian Lautenschlager, der in den vergangenen drei Jahren für die Iserlohn Roosters in der DEL aufgelaufen war und sicherlich wieder in die höchste Deutsche Spielklasse zurückkehren möchte.