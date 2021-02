Sportmix George markiert Siegtreffer

Im weiteren Verlauf des Startabschnitts kassierten beide Mannschaften etliche Strafzeiten. Ein Treffer fiel aber nicht mehr. George traf nur den Pfosten. Kurz darauf wurde der 30-jährige EHC-Stürmer von einem Puck im Gesicht getroffen. Nach einer Behandlungszeit in der Kabine war George jedoch im zweiten Abschnitt wieder dabei.

Der Mittelabschnitt begann mit einer Freiburger Unterzahl. Die Wölfe zeigten jedoch erneut ein starkes Unterzahlspiel, blieben in diesen vier Minuten ohne weiteren Gegentreffer. Mitte des zweiten Drittels geriet der EHC erneut in Unterzahl, diesmal sogar für fünf Minuten. Zuvor hatte Chad Bassen den Ravensburger David Zucker unglücklich in die Bande gecheckt, der 33-Jährige konnte das Spiel nach kurzer Behandlungspause fortsetzen. Die Freiburger mussten sich einmal mehr gegen das drittbeste Powerplay der Liga stemmen. Diesmal sollten die Wölfe das Momentum auf ihrer Seite haben. Nach Puckeroberung in der eigenen Verteidigungszone durch Billich ging es plötzlich ganz schnell: Zuspiel auf Jordan George, der über die rechte Seite ins Angriffsdrittel fuhr, kurz verzögerte und den Puck dann zum 1:1-Ausgleich an Olaf Schmidt vorbei in den Kasten schob.

Coach Russell dürften die vielen Strafzeiten in den ersten beiden Dritteln nicht gefallen haben. Er las seinen Jungs in der Pause die Leviten. Das fruchtete. In der 43. Minute kam zunächst Scott Allen zum Abschluss, der das Tor jedoch verfehlte. Nachdem der Puck über die Bande zurück vor das Tor kam, versuchte Andreé Hult ihn hineinzustochern, letztendlich war es Billich, der den Puck aus spitzem Winkel über die Linie beförderte.

Ravensburg gleicht in Schlussminute aus

Mit der erstmaligen Führung im Rücken dominierte der EHC Freiburg in der Folgezeit das Match. Linsenmaier und Kurz (56.), Kaisler (57.) und Allen (59.) hatten die Entscheidung auf dem Schläger, scheiterten jedoch. In der letzten Minute tauschten die Towerstars ihren Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler, und prompt gelang ihnen durch Joshua Samanski kurz vor der Sirene der 2:2-Ausgleich.

In der anschließenden Overtime (Verlängerung) waren die Freiburger das spielbestimmende Team, trafen jedoch trotz bester Chancen nicht. EHC-Goalie Ben Meisner rückte kurz vor Ablauf der Overtime ins Rampenlicht und hielt seinen Kasten ebenfalls sauber.

Im Penaltyschießen lieferten sich beide Mannschaften ein enges Duell, erst der 16. Penalty – ausgeführt von Freiburgs Jordan George – sorgte für den Zusatzpunkt, der an diesem Abend im Breisgau blieb.

„Mein Team hat im ersten Drittel zu viele Strafzeiten kassiert, weshalb wir fast ein halbes Drittel in Unterzahl spielen mussten. Mit dem heutigen Unterzahlspiel bin ich sehr zufrieden und bei voller Mannschaftsstärke haben wir hervorragend, wenn nicht sogar fantastisch gespielt“, so der Kommentar von EHC-Trainer Peter Russell. Am kommenden Freitag ist der EHC Freiburg zu Gast bei den Bayreuth Tigers.

Tore: 0:1 (6.) Henrion (Hospelt, Card – PP1), 1:1 (33.) Spiro (Billich – SH1), 2:1 (44.) Billich (Hult, Allen), 2:2 (60.) Samanski (Czarnik, Seifert). 3:2 (65.) George – Penalty. Strafminuten: Freiburg 37, Ravensburg 10.