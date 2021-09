Sportmix Gewitter stoppt die Reiter nicht

Die Ringmeisterschaft der Reiter im Aktivenalter gewann Sieglinde Heinrich vom RV Klettgau-Bühl mit Clüver vor ihrer Vereinskollegin Ramona Grießer mit Grand Veneur, Lea Leibrock mit Nestor und Rebecca Hotz (beide RV Schopfheim) mit Konherga Blue.

Eine junge Crew vom RV Dreiländereck holte sich die Mannschaftswertung und den dabei ausgelobten Josef-Willmann-Preis. Laurenz Lukas mit Petit Prince, Nils Karle mit Zeppelin, Leleu mit Ezyga des Edenes und Natascha Ferqec mit Saphira verwiesen den RV Klettgau-Bühl mit Marion Dambach und Cavinata, Christof Grießer mit Akio, Jan Maier mit Canturino sowie Ramona Grießer mit Grand Veneur auf den Vizemeisterrang. Dritter wurde der RV Salzletten mit Alina Hertwig mit Magna Racina, Leonie Pia Ade mit Caprice und Vanessa Gänßle mit Chiacoletta. Der RV Schopfheim wurde in der Besetzung Lars Allgaier mit Caramba, Lea Mutter mit Calvador, Janine Leins mit Noblesse und Jessica Sarah Lutter mit Cat Mandu Vierter.

Das Double durch den Sieg in der Teamwertung und den Erfolg in der Kategorie „Junge Reiter“ holte sich Nils Karle vom RV Dreiländereck mit Zeppelin. Er verwies als Ringmeister seine Vereinskollegen Laurenz Lukas mit Croesus und Lisa-Maria Moser mit Magnifica Julietta auf die Ränge.

In der Wertung der Junioren sicherte sich ein Schopfheimer Nachwuchsreiter-Trio die Medaillen. Gold ging an Lars Allgater und Caramba vor Leontine-Isabell Bosley mit Schatzi und Mia Gisler mit Campagna. Die Kinder-Ringmeisterschaft ging an Magdalena Rose mit Tinta-Bell vom RV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen. Platz zwei belegte Lara Wunderle vom RV Schopfheim mit Come on Chica vor Soraya Schrempp vom RV Schopfheim mit Leana. Den Titel in der Springreit-Ringmeisterschaft der Ponys holte sich die junge Amazone Nele Albicker (RV Tiengen) mit Nierwana vor Maximilia Rose (RV Wolfsgrube Klettgau-Bühl) und Lina Spinoly (RV Schopfheim) mit Rocky.