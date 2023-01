Die Basketballer des CVJM Lörrach starten am Wochenende einen neuen Versuch, ihren ersten Sieg im Jahr 2023 einzufahren. Vor heimischem Publikum in der Halle der Neumattschule empfangen die Lerchenstädter am Sonntag ab 17 Uhr die dritte Mannschaft des USC Heidelberg.