Sportmix Gold für Huber und Eble

Was für eine Ausbeute für die Gewichtheber aus der Region: Bei der Deutschen Meisterschaft sorgten sie für Furore. Moritz Huber vom KSV 02 Lörrach sackte gleich zwei Titel ein, Newcomerin Lisa Eble aus Eimeldingen triumphierte ebenfalls, während Camilla Valduga vom KSV Rang drei belegte.

Speyer (mib/pd). Deutscher Meister bei den Aktiven und bei den Junioren: Moritz Huber, das große Talent des KSV 02 Lörrach, hat es in einer der ältesten Städte Deutschlands krachen lassen. Nur gut 14 Tage nach der Junioren-EM in Tirana ging Huber wieder an die Hantel.

In der Klasse bis 69 Kilo ging es gegen seinen Rivalen John Luke Mau vom TSV Blau-Weiß Schwedt. Beide Athleten kennen sich be-stens. Daher wusste der Lörracher Heber nur zu gut, dass Mau im Stoßen besser ist und wie wichtig eine starke Leistung im Reißen sein würde.

Mau stieg mit 105 Kilogramm ein und steigerte sich über drei gültige Versuche auf 115 Kilo. Huber begann erst mit 118 Kilogramm und war damit der letzte Athlet im Reißen. Das bedeutete auch, dass er drei Versuche nacheinander stemmen musste. Die 118 kg und auch die 122 Kilo im zweiten Versuch waren kein Problem, doch ging der dritte mit aufgelegten 126 Kilo „knapp daneben“, wie Mutter Teresa Huber, die Vorsitzende des KSV 02 Lörrach, erläutert. Dennoch konnte ihr Sohnemann mit sieben Vorsprung auf seinen härtesten Widersacher in das Stoßen gehen.

Hier begannen beide Athleten bei 145 kg. Dieses Gewicht war für beide kein Problem. Mau steigerte bereist im zweiten Versuch auf 152 Kilo. Huber legte 150 kg auf und konnte den Versuch „sauber ausstoßen“. Maus Versuch war auch gültig und so hatte er zwei Kilogramm gutgemacht.

Die Spannung stieg, als sich Huber im dritten Versuch an die 153 kg wagte. „Doch 20 Wochen Vorbereitung auf die Junioren-EM und natürlich die EM selbst, gehen nicht spurlos an einem vorüber. Da fehlte im letzten Versuch dann doch die Kraft“, stellte Teresa Huber fest. Mau musste nun 158 kg schaffen, um sich noch den Titel zu sichern. Das war auch für ihn zu schwer.

Somit wurde Moritz Huber nach einem spannenden Wettkampf Deutscher Meister bei den Junioren und auch bei den Herren. Denn auch bei den Aktiven kam keiner am Lörracher vorbei. Die 150 Kilo im Stoßen sowie auch die 272 Kilogramm im Zweikampf bedeuteten zudem zwei neue Bestleistungen und die Norm für den Perspektivkader des Bundesverbandes der deutschen Gewichtheber.

Camilla Valduga vom Zweitligisten KSV Lörrach war in der Klasse bis 69 Kilogramm bei den Juniorinnen und Aktiven am Start. Im Reißen gab es das grüne Licht für ihre 58 und 62 Kilogramm in den ersten beiden Versuchen. Der dritte, 64 Kilo waren aufgelegt, war jedoch ungültig. Im Stoßen überzeugte sie dann aber mit drei gültigen Versuchen und steigerte sich von 69 über 73 auf 76 Kilogramm. Das bedeutete für sie eine neue persönliche Bestleistung im Stoßen und im Zweikampf. Der Lohn dafür: Rang drei bei den Juniorinnen und Platz zehn in der Wertung der Aktiven.

Noch nicht einmal zwei Jahre betreibt Lisa Eble aus Eimeldingen diese Sportart. Und schon darf sie sich Deutsche Meisterin nennen. „Ich habe mich riesig gefreut, zumal der Fokus der vergangenen Monate nicht auf dieser Meisterschaft, sondern mehr auf das Crossfit gelegen hat“, sagt die Heberin des SV 08 Laufenburg. In der Klasse bis 69 Kilogramm war sie nicht zu bezwingen. Am Ende hatte sie keinen Fehlversuch aufzuweisen, hob im Reißen mit 77 Kilogramm den Bestwert aller 19 Konkurrenten und machte mit 94 Kilogramm im Stoßen den Sack zu.

„Ich bin mit sicheren Gewichten in den Wettkampf gestartet, was sich auch ausbezahlt hat. Sechs gültige Versuche sind immer toll.“ In der Woche vor der Meisterschaft habe sie nochmals gemeinsam mit ihrem Coach Tobias Strittmatter an der Technik gearbeitet. „Das hat auch nochmals Sicherheit gegeben“, so die Ex-Turnierin. Ihr Laufenburger Teamkollege Andreas Albiez kam bei den Aktiven in der Klasse bis 62 kg auf Rang drei.

Ein weiteres heißes Eisen aus der Region musste ihre Teilnahme absagen. Tabea Tabel konnte krankheitsbedingt nicht mitmischen.