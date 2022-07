Sportmix Gold und Bronze für Pannach

Über 50 Meter Rücken (0:32,73 Minuten) wurde sie Zweite und erreichte einen weiteren Silber-Platz über 100 Meter Freistil mit einer neuen persönlichen Bestzeit (0:59,83 Minuten). Als Siebte der Gesamtwertung durfte sie damit im großen Finale mitschwimmen. Nach einer fulminanten Startphase erreichte sie schließlich in 1:00,34 Minuten als Fünfte das Ziel. Des weiteren kam sie über 200 Meter Freistil (2:15,67 Minuten) und 200 Meter Lagen (2:35,4 Minuten) jeweils auf den vierten Platz.

Über vier Strecken war Ammon Pannach am Start und stand zweimal im Finale der schnellsten Acht. Über 100 Meter Schmetterling qualifizierte er sich mit der insgesamt fünftbesten Zeit (0:58,51). Im Finale legte er dann noch eine ordentliche Schippe drauf und konnte sich am Ende in der Zeit von 0:57,07 Minuten die Bronzemedaille sichern.

Über seine Paradestrecke 50 Meter Schmetterling trat er als Drittschnellster (0:25,74 Minuten) im Finale an. Auch hier konnte er sich nochmals steigern, überflügelte seine Konkurrenz und krönte sich mit dem Baden-Württembergischen Meister-Titel in der Offenen Klasse. Weiterhin bestritt er noch die 50 Meter (0:25,11 Minuten) und 100 Freistil (0:55,18 Minuten ), was Rang 15 und elf in der offenen Wertung bedeutete.