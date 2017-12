Sportmix Grandioses Jahr krönen

Von Fabian Schreiner

Lörrach. So viel ist klar: Mit dem Abstiegskampf wird Basketball-Oberligist CVJM Lörrach in dieser Saison nichts am Hut haben. Der Aufsteiger bewegt sich in ganz anderen Sphären. Vor dem zehnten Spieltag grüßt Lörrach nämlich vom dritten Tabellenplatz.

Diese Position wollen die Korbjäger am Samstagabend bei der BG Viernheim/Weinheim, 20 Uhr, festigen. Die Chancen stehen gut, dass Lörrach auch da mit Zählbarem im Gepäck die Heimreise antreten kann. Viernheim/Weinheim rangiert derzeit auf Platz sechs und hat vier Siege vorzuweisen. Trainer Matthias Blum kennt die Stärken des morgigen Gegners: „Die BG hat starke Distanzschützen. Sie treffen durchschnittlich fast sieben Dreier pro Spiel.“ Konsequent müsse man dagegen verteidigen, so Blum, der auf Jean Bernard Ntonga Zengue und Andreas Müller verzichten muss.

Auch ohne die beiden will der CVJM Lörrach ein grandioses Basketball-Jahr erfolgreich beenden. Manchmal müssen sich die Lörracher doch wie in einem Traum vorkommen. Im Sommer feierte Lörrach den Landesliga-titel. Und in der Oberliga hatte die Blum-Equipe kaum Anlaufschwierigkeiten. Obwohl die Pleite am ersten Spieltag gegen den UC Baden-Baden noch immer im Kopf herum spukt. „Diese Niederlage nagt noch an uns. Hätten wir da gewonnen, wären wir noch näher an der Spitze dran.“

Zum ganz großen Wurf reicht es wohl nicht

Für mehr als Platz drei wird es wohl auch nicht reichen. Spitzenreiter KIT SC Karlsruhe II ist eine Hausnummer. In allen zehn Spielen behielt Karlsruhe die Oberhand. Verfolger USC Freiburg hat seine Klasse auch schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Für den ganz großen Wurf fehlen den Lörrachern noch zwei gewachsene Spieler. Nichtsdestotrotz ist Blum glücklich über die Entwicklung seines Teams. „Wir verteidigen viel besser als noch zu Saisonbeginn.“ Zudem kann Lörrach einige Systeme spielen, ist da sehr flexibel. Besonders die „Ganzfeldpresse“ ist eine Waffe.

Im neuen Jahr wird es Stand jetzt keine Änderungen geben. Derselbe Kader wird dann auch mit Coach Blum in die Rückrunde gehen.