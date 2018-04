Sportmix Großartige Jugendförderung

Der TSV Rot-Weiss Lörrach besteht heute noch aus zwölf Abteilungen. Zu den aktivsten des Allsportvereins zählt zweifelsohne die Judoabteilung. Sie boomt aktuell. Die lebendige Abteilung mit aufgeweckten Sportlern, die zum einen nach Fitness in der Gemeinschaft streben, zum andern aber auch erfolgreich Leistungssport betreiben, ist eine erstklassige Adresse im Lörracher Sport.

Von Uli Nodler

Lörrach. Vor mehr als 100 Jahren kam Judo nach Deutschland. Etwa 60 Jahre später erreichte diese sportliche Herausforderung auch Lörrach. Zunächst bei Kraftsport und Schwerathletik angesiedelt, fanden die Kampfsportbegeisterten ein Unterkommen im Schützenhaus. Nach vielen Jahren erfolgte ein Umzug nach Lörrach in die Grütt Sporthalle, die auch heute noch immer als Dojo genutzt wird. Inzwischen sind 64 Jahre (1954) seit der offiziellen Abteilungsgründung im RWL vergangen.

In all den Jahren stand bei der Judo-Abteilung von Rot-Weiss Lörrach die Nachwuchs-Förderung ganz oben auf der Agenda. Auch heute sind deutlich mehr als die Hälfte der Mitglieder unter 18 Jahre alt. Sie fühlen sich angesichts einer beeindruckenden Zahl kompetenter Trainer bestens aufgehoben. „Unsere Übungsleiter machen einen klasse Job“, lobt Maximus Stoffel, U18-Athlet und aktueller Badischer Vizemeister, die Nachwuchs-Ausbildung im RWL-Judo. Der Modell-Athlet ist neben Sophie Hammann, die jüngst in ihrer Gewichtsklasse Siebte bei den Süddeutschen Meisterschaften wurde, das sportliche Aushängeschild der RWL-Judo-Abteilung.

Die Kompetenz auf dem Trainersektor ist beim RWL-Judo in der Tat beeindruckend. So hat die Abteilung mit Daniel Lafille und Ulrich Uhr zwei Träger des 7. Dans in ihren Reihen. Mit dieser Auszeichnung wurde ihr sportliches Wirken zum Wohle des Vereins mit höchsten Weihen bedacht. Doch nicht genug: Als Kinder- und Jugendtrainer fungieren Susi Dresen, Patrick Hammann, Axel Heitzmann, Ingrid Lafille, die auch noch seit vielen Jahren den Abteilungsleiterposten bekleidet, Michael Kirchner, Bettina Nirenberg (in Personalunion auch noch Jugendleiterin) sowie Andreas Zimmehl. Das Erwachsenen-Training leiten Daniel Lafille, Bernhard Scheuble und Fabian Weißbach.

Seit vielen Jahren aus der Abteilung nicht wegzudenken ist Ingrid Lafille. Die große Vorkämpferin hat mit ihrer nimmermüden Arbeit großen Anteil daran, dass die Judo-Abteilung von Rot-Weiss Lörrach in all den Jahren einen wertvollen Beitrag in der Lörracher Sportlandschaft leistet. Ähnliches gilt auch für Bernhard Scheuble, ein nimmermüder Kämpfer zum Wohl der RWL-Judokas.

In all den Jahren hat sich die Judo-Abteilung von Rot-Weiß Lörrach als versierter Ausrichter von überregionalen Meisterschaften gemacht. Also keine Spur von Vereinsverdrossenheit, mit der viele Sportvereine auch in Lörrach zu kämpfen haben. Und es sieht ganz danach aus, dass es auch noch viele, viele Jahre so bleiben wird.