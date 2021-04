Sportmix Großartige Moral und Killerinstinkt

Kaufbeuren (pd/nod). Auch wenn von Entspannung bei der Personalsituation noch nicht die Rede sein konnte, so war es doch wichtig für die Wölfe, in Spiel vier wieder auf Peter Spornberger und Marvin Neher als Stützen in der Defensive zurückgreifen zu können. Nicht mit an Bord war dafür allerdings deren Verteidiger-Kollege Alex Brückmann – ebenso wie weiterhin Georgiy Saakyan, Simon Danner, Luca Trinkberger und Jordan George. Anstelle von Cam Spiro rückte wie in den Spielen eins und zwei wieder Evan Mosey ins Lineup, und im Tor vertraute Peter Russell am heutigen Abend dem jungen Enrico Salvarani.

Dass Freiburg aufgrund der personellen Situation nicht mit Vollgas-Eishockey starten würde, konnte man durchaus erwarten. Vielmehr ließ der EHC in der Anfangsphase Kaufbeuren das Spiel gestalten und wartete auf seine Möglichkeiten. Gleichzeitig war den Wölfen in diesen ersten Minuten allerdings auch der Druck des „Do-or-Die“-Spiels anzumerken, was sich in einer gewissen Nervosität in den Aktionen zeigte. So war es dann auch folgerichtig, dass die Gastgeber in der 5. Minute zur ersten großen Torchance kamen – Sami Blomqvists „One-Timer“ traf jedoch nur die Querlatte hinter Enrico Salvarani.