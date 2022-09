Sportmix Gute Stimmung und tolle Spiele

„Wir können insgesamt wirklich zufrieden sein. Das war ein tolles Turnier, die Stimmung in der Halle war gut, auch die Spiele waren mehr als ansehnlich“, zieht Furtwängler ein durchweg positives Fazit. „Wer weiß, vielleicht können wir so etwas in Zukunft ja mal wieder veranstalten.“

Am Sonntagvormittag absolvierte Weil zudem noch ein Testspiel gegen Remscheid. Auch dieses Mal zog der RSV knapp mit 8:9 den Kürzeren. „Das hat trotzdem Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön geht auch an Remscheid, die am Sonntag noch fünf Stunden zurück nach Hause fahren mussten.“

Für Furtwängler und seinen RSV geht es am 1. Oktober mit einem Heimspiel gegen Pully RHC in die neue Spielzeit. Frank Werner und Jens Schumann werden dann nicht mehr mitmischen. Während Schlussmann Schumann seine Karriere beendet hat, läuft Werner nun nur noch für die Alten Herren auf.

Dominic Witte, der bereits am Wochenende das Weiler Tor hütete, wird in Zukunft auch in der Liga zwischen den Pfosten stehen. Witte kommt von den Alten Herren und will es noch einmal wissen. „Das freut uns natürlich extrem. Denn Torhüter wachsen nicht gerade auf den Bäumen“, weiß Furtwängler, der in der neuen Runde noch einmal mehr Verantwortung übernehmen wird. Denn die Weiler werden aller Voraussicht nach ohne einen Trainer in die Saison gehen. Urgestein Reiner Brinker hat sein Amt niedergelegt. Marc Werner wird bei den Spielen künftig die Verantwortung inne haben.

Im Training wird er von Furtwängler unterstützt. Bereits in der Vergangenheit lief Weil ohne Coach auf. Neu ist diese Situation also nicht. Ein tabellarisches Ziel haben sich die Grenzstädter derweil noch nicht gesteckt. „Wir müssen erst einmal die kommenden Wochen in der Vorbereitung abwarten und das gemeinsam im Team besprechen.“