Sportmix Hasas trotzt auch Wind und Wetter

In der ersten Runde am Samstagmorgen mussten die Spielerinnen und Spieler nicht nur mit dem nasskalten Wetter kämpfen, sondern sahen sich auch mit Temperaturen im einstelligen Bereich konfrontiert. Kein leichtes Unterfangen also auf den Außenanlagen.

Hasas, der als Topfavorit in seiner Altersklasse an Nummer Eins gesetzt war, löste aber auch diese Herausforderung mit Bravour. Auch wenn die Hände kalt und die Bälle witterungsbedingt sehr langsam waren, ließ sich der Youngster nicht von den äußeren Bedingungen beeinflussen, sondern lieferte konzentriert und vor allem motiviert von Anfang an sein Spiel ab.

Mit zunehmendem Turnierverlauf wurden auch die äußeren Bedingungen angenehmer. Mit seinem Sieg bei den Landesmeisterschaften hat Hasas sein persönliches Ziel erreicht, in diesem Jahr den Titel zu holen. Im Vorjahr war er noch in der dritten Runde gescheitert, musste damals aber auch gegen ältere Gegner antreten. Dieses Mal behielt er in allen Matches souverän die Oberhand.