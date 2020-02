Sportmix Heimsieg bei Mü llers Ausstand

Lörrach (fas). Viel besser hätte das vorerst letzte Spiel für Max Müller im Trikot des CVJM Lörrach nun wirklich nicht laufen können. Insgesamt 18 Punkte, davon starke fünf Dreier, steuerte der „Guard“ beim souveränen 95:75 (33:14, 21:23, 21:13, 20:25)-Sieg gegen den UC Baden-Baden bei. „Max hat ein tolles Spiel gezeigt“, lobt Coach Matthias Blum. Lörrach brauchte ein paar Minuten, um in das Spiel zu finden. Dann aber lief es richtig gut. So stand es bereits nach nur zehn Minuten 33:14. Im zweiten Abschnitt agierte Lörrachs Defensive ein wenig zu nachlässig. Baden-Baden nutzte das aus, doch die Gastgeber hielten den Vorsprung dank einer guten Offensive bei 17 Zählern. Nach dem Seitenwechsel legte der CVJM los wie die Feuerwehr. Beinahe jeder Wurf fand den Weg in den Korb. Auch die Defensive war nun wieder griffiger. Lörrach setzte sich weiter ab und ging mit einer 75:50-Führung in das abschließende Viertel. Das Spiel war gelaufen. Baden-Baden traf zum Ende der Partie gut von außen, kam noch einmal ein wenig heran, aber gefährlich wurde es für die Lerchenstädter nicht mehr. Blum nutzte in der Schlussphase der Partie die Gelegenheit, um auch den jüngeren Spielern Einsatzzeiten zu geben. So durfte sich auch noch Dario Merstetter in die Punkteliste eintragen lassen. „Das war ein gelungenes Abschiedsspiel für Max, aber auch für uns“, freut sich Blum.