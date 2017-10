Sportmix „Heimvorteil ist für mich speziell“

Wer soll diesen Roger Federer bei den Swiss Indoors stoppen? Der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte entzückte seine Fans nach einer einjährigen Abwesenheit schon bei seinem spektakulären Erstrundensieg in Basel. Die 9200 Zuschauer in der berstend vollen St. Jakobshalle huldigten einem Maestro, dem an diesem Abend alles gelang. Sein 17. Auftritt beim größten Tennis-Anlass der Schweiz könnte einer der begeisternden und emotionalsten werden.

Basel. Das 36-jährige Tennis-Genie, aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste, spielt aktuell besser denn je. Die Fans reißen sich um ihn auf dem Weg zur und von der Pressekonferenz. Federer stellt sich im Getümmel gern für ein paar Selfies hin. Ein Star zum Anfassen. Das nächste Mal am heutigen Donnerstagabend im Achtelfinale gegen Benoît Paire.

Die Szene nach dem Ende des Matchs, als Frances Tiafoe vom Platz ging und ihm das Basler Publikum versöhnlichen Applaus spendete, sagte eigentlich alles über das Match zuvor. Der 19-jährige Amerikaner zuckte mit den Schultern, drehte sich um, begann ebenfalls zu klatschen und deutete mit seinen Händen auf Roger Federer. Es war eine Geste der Hochachtung, vielleicht aber auch ein wenig eine leise Entschuldigung. So talentiert Tiafoe sein mag, an diesem Abend war er nicht imstande, Federer herauszufordern.

Nach 61 Minuten war die Premiere des Amerikaners in Basel vorüber. Vier Spiele hatte er nur gewonnen. Der erste Satz dauerte nicht einmal eine halbe Stunde. Wäre Federer noch etwas sorgfältiger mit seinen Breakchancen umgegangen: Die Partie hätte ein noch schnelleres Ende gefunden.

Doch das war gar nicht nötig. Federer spielte in seinem ersten Match in Basel seit beinahe zwei Jahren nahezu perfekt. Bei eigenem Aufschlag gab er in acht Spielen nur acht Punkte ab, nie machte Tiafoe mehr als zwei Punkte pro Aufschlagspiel des Baselbieters. Und gleichzeitig setzte Federer Tiafoe praktisch bei jedem seiner Aufschlagsspiele unter Druck. Vor allem im ersten Satz war Tiafoe vom Rhythmus, den Federer anschlug, heillos überfordert.

Angesichts seines großartigen Erstrundenauftritts mit seinen 6:1 und 6:3-Erfolg gegen Tiafoe präsentierte sich Roger Federer anschließend im Pressegespräch launig und unterhaltsam. Unser Redakteur Uli Nodler und Mitarbeiter Fabian Schreiner haben die Ohren gespitzt.

Ich habe mich von Beginn an sehr gut gefühlt. Doch das alleine reicht nicht aus. Nichtsdestotrotz hilft ein guter erster Aufschlag immer, ganz besonders wenn die Quote stimmt. An diesem Abend hat das prima gepasst.

Wie haben Sie Ihren Erstrunden-Auftritt bei den Swiss Indoors gesehen?

Manchmal gibt es so Tage, an denen man fast nichts falsch machen kann. Ich war selber überrascht, wie stark ich in das Turnier gestartet bin. Das ist eigentlich schon etwas ungewöhnlich. Eigentlich braucht es am Anfang eines Turniers ein bisschen, bis man den Rhythmus findet – heute war der Rhythmus sofort da. Ich habe super gespielt.

Was empfinden Sie bei einem Auftritt in der Schweiz?

Ein Match in der Schweiz und vor allem in Basel ist für mich schon speziell. Der Fokus ist irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob von mir spezielle Sachen erwartet werden. Wenn ich merke, dass die Leute Freude an einem coolen Volley haben, muss ich mich konzentrieren, dass ich nicht plötzlich bei jeden Ball nur noch Serve und Volley spiele. Es soll nicht zu einem Showkampf werden. Das Publikum ist hier anders als in Shanghai oder den US-Open.

Nicht nur der Heimvorteil ist für mich speziell. Die Swiss Indoors sind für mich auch aus anderen Gründen ein Turnier der ungewohnten Art. Es gibt keine Musik beim Seitenwechsel, keine Werbung, kein MC, der irgendwas mit einer Kiss Cam macht. Es kann sehr, sehr ruhig werden. Das wirkt sehr höflich und respektvoll, ähnlich wie in Asien. Dort wird dann nur applaudiert, wenn es wirklich ein guter Punkt war.

Meinen Sie, dass Ihr heutiger Gegner sich von der Atmosphäre ein wenig beeindrucken ließ?

Die Basler Atmosphäre ist auch für den Spieler auf der anderen Netz-Seite nicht einfach. Ich würde es als schwierig empfinden. Ich hoffe, sie denken nicht, dass sie mich hier fast nicht schlagen dürfen. Frances hat mir am Netz auch gesagt, dass es nicht einfach war, gegen mich in Basel zu spielen.

Haben Sie ein Geheimrezept, wie Sie es schaffen, im hohen Tennisalter noch so großartig Tennis zu spielen?

Sie müssten mal gucken, wie ich nach dem Aufstehen die ersten fünf bis zehn Minuten aussehe. Das Alter geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Heute muss ich meinem Körper mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, als früher, ich noch ein wenig jünger war.

