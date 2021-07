Sportmix Herhalt siegt beim Turnier-Höhepunk

Mächtig aufgetrumpft hat Timo Heiniger auch bei der zweiten Prüfung in der schweren Klasse S am späten Freitagnachmittag. Auf seinem zwölfjährigen Sportpferde-Wallach Carabatic ließ er der Konkurrenz im 19er-Feld keine Chance. Als Erster gestartet, legte er in 56,47 Sekunden einen flotten fehlerfreien Ritt in den Parcours Seine Zeit konnte niemand mehr knacken. Zudem belegte der Schweizer Kader-Springreiter mit seinen beiden weiteren Pferden Carmelita und Connor die Plätze vier und fünf. Die Siegerschleife in Silber für den zweiten Platz sicherte sich Tobias Schwarz (RV Lahr) auf L’Isabelle mit einem Rückstand von einer Sekunde. Mit Platz drei in diesem Wettbewerb musste sich Rebecca Hotz (RV Schopfheim) auf Touloubre, einem zehnjährigen Sportpferde-Wallach, begnügen. Insgesamt waren acht Paare im Umlauf fehlerfrei geblieben, darunter auch der Schweizer Altmeister Walter Gabathuler auf Glamour mit der siebtschnellsten Zeit.

Seine Klasse und seine aktuell gute Form hat erneut Michael Herhalt (RZ Freese Immenhöfe) auf Gestüt Sengelen unter Beweis gestellt, wo er seit Jahren Stammgast ist. Er dominierte eine Zwei- Sterne-M-Prüfung und fuhr auf Cajon und Bella Donna einen Doppelsieg ein. Dritte wurde Anna Christ (RV Dreiländereck) auf Soulsister.

Herhalt schaffte in einem weiteren Zwei-Sterne- M-Springen auf Chen Lu zudem einen dritten Platz. Diesen Wettbewerb gewann Tobias Rist (RFV Bad Waldsee) auf Sunrise.

Einen tollen zweiten Platz belegte hier die Juniorinnenreiterin Felicitas Funk (RV Schopfheim). Über dieses Ergebnis hat sich ganz besonders Gestütsleiter Volker Trefzger gefreut: „Der Felicitas traue ich in Zukunft noch sehr viel zu, da ist viel Potenzial“, ist er sich sicher. Gerade für die jungen Leute veranstalte er ja die großen Turniere. Und wie sehr die Reiterinnen und Reiter sich nach Turnieren sehnten, hätten ja die sehr großen Teilnehmerfelder in den Kategorien A, L und M gezeigt. „Na ja, dafür hätte ich mir in der Schweren Klassein der Tat mehr Starter gewünscht“, sagt Volker Trefzger nach dem letzten Springen.